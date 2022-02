Cyklon i Madagaskar skyllede lig frem på kirkegård

Næsten 48.000 andre er blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af ødelæggelser og oversvømmelser.

En cyklon, der piskede hen over Madagaskar natten til søndag, har kostet mindst ti mennesker livet.

I forvejen forsøger østaten at komme på fode igen efter en kraftig tropisk storm, der ramte i slutningen af januar. Her døde knap 60 mennesker, mens mindst 131.000 blev påvirket af ødelæggelser og oversvømmelser.

Søndag blæste cyklonen videre ind over landet, men med aftaget styrke. Dog har den vindstød op til 110 kilometer i timen.

Cyklonen bragte desuden massive regnskyl med sig, som ventes at fortsætte i de næste dage. Det vil medføre store oversvømmelser over dele af landet, meddeler Madagaskars meteorologiske institut.

Den rev træer op med rode og ødelagde et større antal bygninger på sin vej.

Søndag forsøger indbyggerne at rydde op efter cyklonen Batsirai.

I byen Mahanoro i den østlige del af Madagaskar sidder Marie Viviane Rasoanandrasana på en kirkegård, der vender ud mod havet.

På kirkegården vogter hun over ligene af sin mand, sin svigerfar og sin datter.

De kraftige bølger fra havet har fjernet meget af den sandede jord, som nogle af de afdøde var begravet i på kirkegården.

- For nogle få dage siden var havet langt væk. Men her til morgen fik jeg besked om, at bølgerne havde skyllet dele af kirkegården væk, fortæller den 54-årige enke.

- Vi er kede af det. I forvejen har vi ødelæggelser på vores huse på grund af cyklonen. Nu sker det her også!