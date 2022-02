Femårig dreng er død efter fald i dyb brønd i Marokko

Drengen, der hedder Rayan, har været fanget i den 32 meter dybe brønd, siden han faldt ned i den tirsdag. Der er blevet sendt ilt og vand ned til ham, men selve redningsaktionen har været en besværlig opgave.

Brøndens hul er for smalt til at kunne fungere som udvej, og redningsfolk vurderede, at det er for risikabelt at prøve at udvide hullet.

Derfor har man de seneste dage gravet ned i jorden parallelt med brøndens hul. Herfra blev der boret horisontalt ind til det hulrum, hvor drengen lå.

Rayans mor har fortalt, at sønnen havde leget i nærheden af brønden, da han pludselig forsvandt tirsdag eftermiddag.