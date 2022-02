Marokkanske reddere er få meter fra femårig dreng i brønd

Et spektakulært forsøg på at redde en femårig dreng i en dyb brønd i Marokko er lørdag gået ind i den sidste og afgørende fase.

Brøndens hul er for smalt til at kunne fungere som udvej, og redningsfolk har vurderet, at det er for risikabelt at prøve at udvide hullet.

Derfor har man de seneste dage gravet ned i jorden parallelt med brøndens hul. Herfra planlægger man at bore horisontalt ind til drengen.

Lørdag har redningsholdet arbejdet sig inden for få meter af drengen.

- Vi er der næsten, siger Abdesalam Makoudi, der er en af aktionslederne.

Han tilføjer, at ”trætheden er ved at melde sig, men at hele redningsholdet klør på”. En anden aktionsleder, Abdelhadi Tamrani, siger, at man har ”store forhåbninger” om at få drengen reddet ud i live.