Femårig dreng er fanget på fjerde dag i dyb brønd i Marokko

Den snævre brønd gør det umuligt at hente drengen direkte op. Redningsfolkene bliver derfor nødt til at grave ned ved siden af brønden for derefter at grave horisontalt ind til ham.

Redningsfolkene sender ilt og vand ned til drengen gennem rør og forsøger at kommunikere med ham. Men det er stadig uvist, om det vil lykkes dem at få drengen op i live fra den udtørrede brønd.

En af redningsfolkene fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters til et lokalt marokkansk medie, at de nu gør klar til den ”mest kritiske og mest komplicerede” del af redningsaktionen, nemlig at grave tre til fem meter horisontalt ind til drengen.

- Men for at gøre det bliver vi nødt til at stabilisere jorden og fjerne risikoen for jordskred, fordi vi kommer til at sætte et redningshold ind, og vi kan ikke sætte deres liv på spil, siger han.

På Twitter følger folk fra hele verden redningsaktionen gennem hashtagget #saverayan, der har mere end 160.000 tweets.

De marokkanske myndigheder mener, at de snart kan få drengen op.

- Barnets redning nærmer sig. Vores hjerter er med familien, og vi beder til, at han vil være tilbage hos dem så snart som muligt, siger Mustapha Baitas, talsperson for regeringen.