Bristet højspændingskabel har kostet mindst 25 livet i DR Congo

Mindst 25 mennesker er døde, efter et bristet højspændingskabel onsdag morgen er faldet ned over flere huse og et marked i udkanten af Kinshasa.

Det er hovedstaden i Den Demokratiske Republik Congo.

Det oplyser byens politi.

- En højspændingsledning er faldet ned over adskillige huse og et marked i distriktet Matadi-Kibala. Adskillige mennesker døde på stedet, oplyser Kinshasas politichef, Sylvano Kasongo.