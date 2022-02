Bristet højspændingskabel har kostet 26 livet i DR Congo

- En højspændingsledning er faldet ned over adskillige huse og et marked i distriktet Matadi-Kibala. Adskillige mennesker døde på stedet, oplyser Kinshasas politichef, Sylvano Kasongo.

26 mennesker er døde, efter at et bristet højspændingskabel onsdag morgen faldt ned over flere huse og et marked i udkanten af Kinshasa.

Det statslige elselskab oplyser, at kablet faldt ned midt under et kraftigt regnvejr.

- Kvinder og mænd døde ved at få strøm gennem sig i morges under en forfærdelig ulykke ved Matadi-Kibalas marked, efter at en faseleder var blevet beskadiget under dårligt vejr. Det skriver premierminister Sama Lukonde på Twitter.

Der cirkulerer videoer på sociale medier, som viser folk, der går grædende rundt om et antal døde mennesker, der ligger i pytter af vand, hvor de er faldet om. Friske varer, de har købt, ligger spredt omkring dem.