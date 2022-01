Mali har givet fransk ambassadør 72 timer til at forlade landet

Kaos i Vestafrika giver jihadister mulighed for at tage elefantskridt fremad

Spændingerne er særligt opstået, efter at Mali bad de danske soldater om at forlade landet. Ifølge Mali var danskerne i landet uden at have sikret sig godkendelse og have overholdt de fastlagte procedurer.

Det har Danmark afvist. Danmark er blevet bakket op af Frankrig, der står i spidsen for Operation Barkhane i Mali og resten af Sahel-regionen.