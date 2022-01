DR Congo har dømt over 50 mennesker til døden for drab på FN-eksperter

Over 50 mennesker er dømt til døden ved en militærdomstol i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) for deres rolle i drabene på to FN-eksperter i 2017.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og TT.

En af de dræbte FN-eksperter, Zaida Catalan, var svensk. Hun arbejdede sammen med amerikaneren Michael Sharp, da de blev henrettet af bevæbnede mænd i DR Congo i marts 2017.