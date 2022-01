Det maliske styre har holdt fast i, at Danmark aldrig har fået lov til at komme. Det har både Danmark og de øvrige 15 lande i den franskledede koalition kaldt en løgn, men intet har rykket sig, og derfor tager Danmark nu konsekvensen.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen, efter at Danmark torsdag har besluttet at trække vores soldater ud af det vestafrikanske land efter blot to uger.

»De viser reelt afmagten. For hvad vil de egentlig gøre, hvis Frankrig skrider? De virker meget sikre på, at beslutningen ikke hævner sig, men de spiller meget højt spil på denne måde, og det tyder på, at de er megapressede og meget frustrerede,« siger han.

»Hvis det her betyder, at de andre lande også trækker sig, så vil Mali stå ene tilbage, og det kan få negative konsekvenser for dem. De satser ganske enkelt hele butikken på, at Frankrig, EU og FN fortsat vil støtte dem, på trods af at de tog magten ved et militærkup og ikke har afholdt valg. Deres sats er, at de andre er så bange for, at russerne kommer, at man ikke tør gengælde.«

Kun tiden vil vise, om der reelt kommer til at ske større omvæltninger for den mission mod terrorister, Danmark indtil torsdag var en del af:

Netop den russiske forbindelse virker til at være en del af maliernes høje spil. Peter Viggo Jakobsen mener dog at kunne se lige igennem det, som han mener nærmer sig et bluff. Derfor har han også svært ved at se situationen få betydning i andre lande, hvor vestlige lande involverer sig.

»Regeringer er om ikke andet så i teorien suveræne i eget land - også selvom Mali i det her tilfælde ikke har styr på noget som helst - men hvis udenlandske styrker kommer ind, så er det fordi, at en regering gerne vil have det, og fordi de ser en interesse i det. Det er fordi, at soldaterne løser noget, eller der følger udviklingsbistand med. Så den her udvikling er meget usædvanlig, for det er ikke fordi, at det går godt for Malis styre i kampen mod de her andre grupper. De kan ganske enkelt ikke klare sig uden hjælp,« siger han og fortsætter:

»Derfor kan jeg ikke se det som noget, der vil brede sig. Så skulle det være fordi, der var en situation et sted, hvor russerne eller kineserne var klar til at springe ind i stedet, men det har jeg svært ved at se, for de er allerede der, hvor de vil være.«