Burkina Fasos regering: Præsident har overlevet drabsforsøg

Burkina Fasos præsident, Roch Kabore, har angiveligt overlevet et attentatforsøg under stigende uro i det vestafrikanske land.

Demonstranterne opfordrede samtidig soldaterne til at gå et skridt længere.

- Befri landet, råbte de søndag på gaden i hovedstaden Ouagadougou.

Regeringen afviste søndag, at der var tale om et kupforsøg.

Det har dog ændret sig mandag. Her siger regeringen, at optøjerne har udviklet sig til et kupforsøg. Det lyder blandt andet, at præsidentens bolig er blevet invaderet, og nationalt tv og radio er blevet overtaget.

Den Afrikanske Union, der består af 55 medlemslande, fordømmer mandag kupforsøget i Burkina Faso.