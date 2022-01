Det lignede i første omgang mest af alt en landsdækkende strejke for utilfredse soldater, da det vestafrikanske land Burkina Faso i weekenden oplevede uroligheder på flere af landets kaserner og i hovedstadens militærlejre.

Der blev skudt med skarpt op i luften. Og i hovedstaden Ouagadougou strømmede mennesker ud på gaden for at vise deres sympati med landets kampstyrker, der længe har klaget over dårlige vilkår og for få ressourcer i den farlige kamp mod fremadstormende jihadister i landet.