29 omkommet under pludselig panik ved fællesbøn i Liberia

Hændelsen fandt sted i den fattige forstad New Kru Town sent onsdag eller i løbet af de tidlige morgentimer torsdag ifølge lokale medier i det vestafrikanske land.

Ifølge polititalsmand Moses Carter er antallet af omkomne et foreløbigt tal. Det kan stadig stige, fordi mange er i kritisk tilstand, oplyser han. 15 personer er på hospitalet.

Det er endnu uklart, hvad der skabte panikken.

Lokale medier skriver, at det skete ved en fællesbøn for kristne på en fodboldbane. Sådanne arrangementer bringer typisk tusinder af mennesker sammen i Liberia, som er et meget religiøst land.

Størstedelen af de fem millioner borgere er kristne.

Lokale medier rapporterer, at der dukkede røvere op med knive og macheter, som angreb de mange fremmødte. Det formodes at være årsag til den pludselige panik, der har ført til omkomne.