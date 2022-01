Jægersoldater er indsat i skrøbelige Mali, hvor kupmager hersker

I det ustabile og fattige land Mali har der været to kup på under et år. Danmark skal træne kupmagers styrker.

Jægersoldater, et hold kirurger og andet personale fra Forsvaret er ankommet til det vestafrikanske og ustabile land Mali. Det skriver Forsvaret tirsdag i en pressemeddelelse. De skal være med til at stabilisere fattige Mali, træne styrets styrker og beskytte civile i den store region Sahel, hvor der hersker flere terrorgrupper.

- De danske specialoperationsstyrker har mange års erfaring i at træne og uddanne styrker i andre lande og har været indsat i lignende opgaver i Afghanistan og Irak og i kortere perioder i andre dele af Afrika, skriver Forsvaret. De danske soldater skal operere i det farlige grænseområde ved Niger og Burkina Faso. En dobbelt kupmager sidder fortsat på magten i det skrøbelige vestafrikanske land, der har været udsat for to kup på under et år. Mali har haft store udfordringer med at bekæmpe et radikalt islamistisk oprør, der opstod i landets nordlige del i 2012.

Det har siden da kostet tusindvis af civile og militærfolk livet. Det er særligt personer med tilknytning til de militante bevægelser Islamisk Stat og al-Qaeda, der har stået bag de blodige angreb. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tidligere sagt, at forudsætningen for Danmarks tilstedeværelse er, at styret lever op til danske forventninger, og at de ikke gør det nu. Han har kaldt styret for ”fuldstændig uacceptabelt”. Men alligevel har Danmark sendt soldater afsted. - Når vi er til stede, giver det faktisk mulighed for at forbedre situationen, som vi ikke ville have, hvis vi ikke var til stede, har Jeppe Kofod sagt til Ritzau. For nylig afviste kupmagerne at holde et lovet valg, og de vil i stedet fortsætte på magten.

Det samlede danske bidrag består af omkring 90 personer med mulighed for forstærkning. De er indtil videre indsat til starten af næste år. Det er uvist, hvornår de danske soldater er ankommet. Tidligere har Forsvaret blot oplyst, at de skulle indsættes i det nye år. I takt med at den tidligere kolonimagt Frankrig er begyndt at trække styrker ud, er der indsat russiske lejesoldater. Det gør det endnu farligere at operere i området, hvor terrorgrupper har hersket i årevis.

Over 240 internationale soldater har mistet livet i Mali, hvor Danmark siden 2012 har bidraget med forskellige militære tiltag. Samarbejdsorganisation for lande i Vestafrika Ecowas har flere gange indført sanktioner mod Mali. Det skyldes, at landets militære ledere har nægtet at afholde demokratiske valg i februar, som det ellers blev aftalt efter et militærkup i 2020. Flere nabolande har meldt ud, at de planlægger at lukke grænserne til Mali.

/ritzau/