Sundhedsfolk i ebolaramt DRCongo udsættes for vold ugentligt

Læger og sygeplejersker i de ebolaramte områder af DRCongo bliver angrebet mellem tre og fire gange om ugen i gennemsnit.

Det er et niveau af vold, som ikke tidligere er set i landet, lyder det fra sundhedsministeriet i DRCongo mandag.

Sundhedspersonalet forsøger at begrænse ebolasmitten, men deres arbejde er flere gange blevet umuliggjort af angreb.

Denne weekend har et voldeligt angreb mod personalet midlertidigt stoppet ebola-behandlingen i byen Benin, der er sygdomsudbruddets epicenter.

FN's Generalsekretær, António Guterres, er "forarget" over den udbredte vold mod sundhedspersonalet.

Han opfordrer på det kraftigste alle bevæbnede grupper om at stoppe alle angreb omgående, oplyser hans talsmand.

Tidligere i oktober blev to medlemmer af hærens sundhedspersonale dræbt i et angreb, som væbnede oprørsgrupper stod bag. Og også to Røde Kors-medarbejdere er denne måned blevet såret.

Det nuværende udbrud af ebola blev opdaget den 1. august i år. I alt 203 personer blevet smittet, hvoraf 120 er døde.

Internationalt sundhedspersonale bliver konstant fulgt af fredsbevarende FN-styrker. Derudover må de ikke arbejde efter mørkets frembrud.

Det er ikke kun væbnet kamp i de sygdomsramte områder, der er et stort problem for indsatsen mod ebola.

Uvidenhed om det dødelige virus har nemlig betydet, at dele af befolkningen længe har været mistænksomme mod sundhedsarbejdere udefra.

Mange af dem, der har været i kontakt med ebolasmittede døde, stikker af, fordi de frygter, hvad sundhedsarbejderne vil gøre ved dem.

Ebola, der spredes gennem kropsvæsker, kan være dødelig i op til 90 procent af tilfældene. Det nuværende sygdomsudbrud er det tiende udbrud i DRCongo.

Grundet den manglende sikkerhed i regionen, og dens placering langs grænsen til Uganda, betegnes dette udbrud som særligt udfordrende.