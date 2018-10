Rørledning eksploderede og dræbte mindst 19 i Nigeria

Mindst 19 personer har mistet livet, efter at en lækkende olierørledning eksploderede fredag i den sydøstlige del af Nigeria.

Det meddeler Eke Onyekachi, der er talsmand for det nigerianske sikkerheds- og civilforsvar. Lokale i området siger, at dødstallet er endnu højere.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg så adskillige lig. Der var omkring 30 af dem, siger Uche Udenna, der bor i området, til AP.

Eksplosionen skete i byen ABA. Rørledningen er offentligt ejet. Selskabet, der ejer den, mistænker olietyve for at have hakket hul i rørledningen.

Det skete omkring klokken halv to om dagen, fortæller Nnamdi Tochukwu fra en hospitalsseng i en nærliggende by Asaba.

- Flere end 30 blev brændt. Mange andre er blevet skadet, siger han til det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge AFP er dødstallet efter eksplosionen oppe på 30 personer. Det skal være blevet bekræftet af en sikkerhedsofficer, der ikke ønsker at få sit navn offentliggjort.

Nigeria er ifølge AP den største olieproducent i Afrika.