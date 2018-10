Bevæbnede mænd har bortført Afrikas yngste milliardær

Den 43-årige Mohammed Dewji, der er kendt som "Afrikas yngste milliardær", er torsdag blevet bortført. Det oplyser en lokal politichef i Tanzania ved navn Lazaro Mambosasa ifølge nyhedsbureauet AP.

Den regionale kommissær Paul Makonda oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Dewji blev taget til fange på vej ind på et hotel for at træne. Her blev han mod sin vilje ført bort af to mænd ifølge Makonda.

- De affyrede et våben, og så åbnede de porten, siger Makonda ifølge Reuters.

Sikkerhedsstyrker har igangsat en eftersøgning af Dewji, og vidner til episoden herunder hotellets vagter bliver afhørt, oplyser Makonda.

Til AFP fortæller Mambosasa, at der allerede mistænkte og anholdte i sagen.

Ifølge Mambosasa skød de to mænd i luften, inden de tvang Dewji ind i en bil.

Paul Makonda har fortalt et tredje nyhedsbureau AP, at videoovervågning fra hotellet viser, at de to mænd var hvide i huden. Det er hidtil eneste beskrivelse af dem.

Dewji er udover at være ejer af METL Group også tidligere parlamentsmedlem i landet. Han forlod parlamentet i 2015. Hans firma har ifølge Reuters mere end 30 fabrikker, der laver cykler, spiseolie og forskellige drikkevarer.

Firmaet har også investeringer i landbrug, infrastruktur, energisektoren og produktion af mobiltelefoner.

Selskabet er ifølge Reuters aktivt i 11 lande i Afrika.

Erhvervsmagasinet Forbes anslog i 2016, at Dewji er 1,5 milliarder dollar værd. Det svarer til 11,2 milliarder kroner.