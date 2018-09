Oversvømmelser i Nigeria har gjort 286.000 hjemløse på en måned

Næsten 200 mennesker er døde i oversvømmelser forårsaget af kraftig regn i Nigeria.

Det oplyser landets katastrofeberedskab, Nema, torsdag.

199 mennesker er således bekræftet døde, efter at de to store floder Niger og Benue er gået over deres bredder.

I flere delstater i den centrale og sydlige del af landet er der erklæret en national katastrofe.

FN oplyste i sidste uge, at der er registreret flere end 3000 tilfælde af kolera og 97 dødsfald som følge heraf i de nordøstlige delstater Borno og Yobe i løbet af de seneste to uger alene.

I sin opdatering torsdag oplyser Nema, at "voldsomme oversvømmelser" har gjort flere end 286.000 mennesker hjemløse siden slutningen af august.

Katastrofeberedskabet tilføjer, at det tal ventes at stige, i takt med at der falder mere regn i løbet af de kommende uger.

Oversvømmelserne har ikke kun raseret byer og landsbyer langs floderne, men også ødelagt afgrøder og dræbt kreaturer. Det fortæller generalsekretær i Røde Kors i Nigeria Abubakar Kendehe.

- En af vores største bekymringer i kølvandet på oversvømmelserne er truslen fra kolera og andre sygdomme, siger generalsekretæren.

Mangel på rent vand og sundhedspleje samt dårlige sanitære forhold kan ifølge Røde Kors "have dødelige konsekvenser".

Abubakar Kendehe fortæller videre, at der siden januar er blevet indrapporteret næsten 28.000 tilfælde af mistanke om kolera på tværs af Nigeria.

I Chad-regionen er flere end 500 mennesker døde af den vandbårne sygdom siden begyndelsen af året.

I tillæg har det nordøstlige Nigeria været epicenter for Boko Harams angreb. Siden 2009 har den militante gruppe dræbt flere end 20.000 mennesker.

Samtidig er 1,8 millioner mennesker sendt på flugt som følge af konflikten.