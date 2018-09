Afrikansk land har forbudt kørsel på motorcykler

Et stigende antal angreb, hvor ekstremister efterfølgende har brugt motorcykler til at flygte ind i junglen, har fået regeringen i Burkina Faso til at indføre et usædvanligt forbud.

Således er det ikke længere tilladt for folk i det vestafrikanske land at køre på motorcykler i tidsrummet 19.00-05.00 i den østlige del af landet, skriver nyhedsbureauet AP.

Alene i år er 69 personer, herunder 31 sikkerhedsstyrker, blevet dræbt i sådanne angreb udført af ekstremister ifølge de officielle statistikker.

Mindst otte dræbt i dobbeltangreb i Burkina Faso

Foruden forbuddet har regeringen også meldt ud, at man i højere grad vil overvåge de biler, busser og lastbiler, der kører i området nær grænsen til Niger.

Niger skulle angiveligt være et foretrukket gemmested for ekstremistiske grupper med forbindelse til terrororganisationerne al-Qaeda og Islamisk Stat.

Ifølge den regionale embedsmand Jean Paul Compaore vil en sådan overvågning få økonomiske konsekvenser for det i forvejen fattige land, men han påpeger, at det er »prisen, der må betales for at opnå fred«.

Mindst 16 dræbt i angreb på militærbase i Burkina Faso

Siden 2015 har Burkina Faso kæmpet mod et islamistisk oprør af samme art som det, der plager nabolandene Mali og Niger.

Både USA og Frankrig har i øjeblikket specialstyrker i det vestafrikanske land, hvor yderliggående islamister i de seneste år altså har gennemført stribevis af angreb.

Flere tusinde mennesker er blevet dræbt, og titusinder er blevet drevet på flugt fra deres hjem under uroen.