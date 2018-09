Tanzanias præsident går mod strømmen: Stop brug af prævention

Kvinderne i Tanzania bør stoppe med at bruge prævention. En større befolkning skal være med til at sikre en bedre økonomi og større arbejdskraft. Det har landets præsident, John Magufuli, meddelt, skriver CNN.

Udtalelserne faldt på et folkemøde i Meatu i søndags, hvor præsident Magufuli gav sin befolkning klar besked.

»Borgere med få børn er dovne. De er bange for at risikere, at de ikke kan brødføde deres børn. De vil ikke arbejde hårdt for at kunne brødføde en stor familie, hvilket er grunden til, at de bruger prævention og kun ender op med et eller to børn,« sagde John Magufuli til forsamlingen.

Ifølge Verdensbanken var Tanzanias befolkningstal i 2017 på 57,31 millioner, hvilket er omtrent 47 millioner mere end i 1960, da der boede omkring 10 millioner i landet. Alligevel ønsker landets præsident flere indbyggere.

I Tanzania lever circa 70 procent af befolkningen for under 13 kroner om dagen. Landets økonomi er dog på vej opad. I det seneste årti er væksten, ifølge Verdensbanken, øget med mellem seks og syv procent hvert år.

John Magufuli siger til den lokale avis The Citizen, at det er udlændinge med dystre motiver, der har påvirket den tanzanianske befolkning:

»Jeg har rejst rundt i Europa og set effekten af prævention. I flere lande kæmper man med et faldende befolkningstal og i disse lande har de ingen arbejdskraft.«

Den tanzanianske opposition har kritiseret præsident Magufulis kommentarer. Kommentarerne går imod landets sundhedspolitik, lyder kritikken.

I Tanzania er børnedødeligheden for børn under 5 år faldet med 68 procent fra 2000 til 2016. I Tanzania dør 57 ud af 1.000 inden de er fyldt 5 år. I Danmark er børnedødeligheden på 4 ud af 1000, viser tal fra Unicef.