Eritrea og Etiopien genåbner grænse to årtier efter krig

Ledere fra de to afrikanske lande Eritrea og Etiopien har tirsdag åbnet en grænseovergang mellem de to lande. Åbningen er den seneste opblødning mellem de to lande, næsten to årtier siden den seneste krig mellem de to lande.

Åbningen blev annonceret af Eritreas informationsminister, Yemane Meskel, på Twitter.

- Præsident Isaias Afwerki (Eritreas præsident, red.) og premierminister Abiy Ahmed (Etiopiens premierminister, red.) har i dag officielt åbnet Debay Sima-Bure-grænseovergangen mellem vores to lande for køretøjer, skriver han.

Ifølge Meskel vil de to ledere afholde to ceremonier for at fejre åbningen på hver sin side af grænsen.

Grænseovergangen ligger i en af de regioner, der oplevede voldsomme kampe, da de to lande op til årtusindskiftet udkæmpede en voldelig konflikt.

Stridighederne ved grænsen fortsatte, efter at krigen sluttede i 2000, indtil Etiopien tilbød af nedtrappe den militære tilstedeværelse i området.

Også Eritrea har i år afviklet flere grænsestridigheder i regionen. Tidligere på sommeren fandt landet en løsning på en grænsestrid med sin nabo Djibouti.

Eritrea har også genoprettet diplomatiske forbindelser til Somalia efter flere år med et betændt forhold.

I forholdet til Etiopien er Eritrea lillebror med en befolkning på omkring fem millioner mennesker mod Etiopiens over 100 millioner.