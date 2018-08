Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter, og nu ser det ud til, at sygdommen har spredt sig til en af de værst tænkelige egne af landet.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er der dukket et tilfælde op i byen Oicha i den nordvestlige del af DR Congo nær grænsen til Uganda. Området omkring byen er styret af oprørere, hvilket gør det yderst svært at dæmme op for sygdommen.

FN-mandskab og sundhedspersonel må kun rejse ind i Oicha med bevæbnet eskorte.

»For første gang har vi et tilfælde i et område med stor ustabilitet. Det var dette problem, vi forventede, og samtidig også det problem, vi frygtede,« siger Peter Salama fra WHO's alarmberedskab på et pressemøde.

Ebola-udbrud i DRCongo spreder sig

Det seneste ebola-udbrud har kostet 63 mennesker livet, og der er nu 103 bekræftede eller sandsynlige tilfælde af ebola i landet.

Det nuværende udbrud af ebola begyndte den 1. august, og siden er antallet af mulige tilfælde kommet op over 100. Foto: John Wessels/AFP

WHO kalder situationen for »afgørende« for bekæmpelsen af det nuværende udbrud.

I løbet af de seneste uger er flere nye eksperimentelle behandlinger mod ebola ifølge nyhedsbureauet Reuters blevet godkendt i DR Congo.

Det ene, mAb114, som er udviklet i USA, har ført til bedring hos patienterne, men udbruddet er fortsat vokset.

Det nuværende udbrud af ebola begyndte den 1. august.

Ebola dræbte over 10.000 mennesker fra 2013-2016, da et stort udbrud bredte sig i hele det vestlige Afrika. DR Congo er et af de lande, hvor WHO har størt fokus på at bekæmpe sygdommen.