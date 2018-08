Domstol har stadfæstet omstridt valgresultat i Zimbabwe

Zimbabwes forfatningsdomstol har afvist oppositionspartiet MDC's klage over resultatet af præsidentvalget.

Domstolen erklærer, at præsident Emmerson Mnangagwas valgsejr på 50,8 procent af stemmerne i første valgrunde den 30. juli er gyldig.

De ni dommere ved forfatningsdomstolen er alle enige om, at oppositionen ikke har fremlagt "tilstrækkeligt og troværdigt bevis" for sin påstand om, at der er fusket med resultatet.

Sikkerheden var skærpet i Zimbabwes hovedstad, Harare, da domstolen afsagde sin kendelse, skriver nyhedsbureauet AP.

Harare oplevede for få uger siden dødelige uroligheder i kølvandet på det omstridte valg, og der er frygt for, at der kan udbryde nye uroligheder efter fredagens afgørelse.

MDC beskylder det regerende Zanu-PF, som Mnangagwa i mange år har været et fremtrædende medlem af, for sammen med valgkommissionen at have fiflet med resultatet.

Ifølge de officielle resultater vandt Mnangagwa med 50,8 procent af stemmerne. Det er lige over de 50 procent som er nødvendigt for at vinde i første valgrunde.

Nelson Chamisa, der var MDC's præsidentkandidat, fik ifølge de officielle resultater 44,3 procent af stemmerne ved præsidentvalget.

Med forfatningsdomstolens afgørelse fredag kan Mnangagwa officielt tages i ed inden for de kommende 48 timer.

Den 75-årige Mnangagwa blev indsat som midlertidig præsident i november, da landets leder gennem 37 år, Robert Mugabe, blev afsat.