22 skolebørn er druknet i bådulykke på Nilen

Mindst 22 børn druknede onsdag på vej til skole, da deres båd kæntrede på Nilen nord for hovedstaden i Sudan, Khartoum.

Det oplyser det sudanesiske nyhedsbureau, Suna.

Også en kvindelig hospitalsansat om bord på båden mistede livet.

Båden fragtede mere end 40 skolebørn. Samtidig havde den ifølge Suna mere end 30 sække søde kartofler og 10 sække med korn om bord, hvilket angiveligt betød, at båden var overlæsset.

Det var dog tekniske problemer, der var skyld i kæntringen, oplyser det sudanesiske nyhedsbureau.

- Ulykken var forårsaget af et motorsvigt, der skete halvvejs på vej over floden på grund af stærk strøm, skriver nyhedsbureauet.

Beboerne i regionen er afhængige af små træbåde som transportmiddel.

Et vidne fortæller, at båden sejlede mod strømmen på vej over floden.

- Alle familier i området sørger, lyder det også fra vidnet.

Den dødeligste ulykke på Nilen i Sudan skete i august 2000.

Her druknede 50 studerende, da deres træbåd kæntrede cirka 350 kilometer sydøst for landets hovedstad.

I september 2014 druknede 13 sudanesere i en ulykke nord for Khartoum.

Nilen er 6700 kilometer lang og består af Den Hvide Nil, der udspringer fra Victoriasøen, og Den Blå Nil, der udspringer fra Tanasøen.

De to floder samles ved Sudans hovedstad, Khartoum, hvorefter Nilen fortsætter gennem Egypten og hele vejen til Middelhavet.