Leder af valgsted dræbt ved præsidentvalg i Mali

Lederen af et valgsted i Mali er blevet dræbt af bevæbnede gerningsmænd, der krævede valgstedet lukket.

Det oplyser en lokal embedsmand og politikilder.

Gerningsmændene formodes at være jihadister.

- Jihadisterne kom søndag omkring klokken 13.30 til et valgsted i Arkodia, fortæller embedsmanden.

- De bad alle på valgstedet om stikke hænderne i vejret. Lederen af valgstedet forsøgte at stikke af. Jihadisterne skød og dræbte ham.

Arkodia er en by i den nordlige region Timbuktu.

Efter at have skudt manden erklærede de seks bevæbnede mænd, at ingen kunne stemme ved valgstedet.

Mali stemmer søndag ved anden runde af præsidentvalget i landet. Her står valget mellem præsidenten, Ibrahim Boubacar Keita, og den tidligere finansminister Soumaila Cisse.

Jihadister har forsøgt at terrorisere valghandlingen gennem angreb og trusler.

Ved første valgrunde blev flere hundrede valgsteder lukket af frygt for sikkerheden.

Ved søndagens anden valgrunde er sikkerheden blevet opgraderet. 36.000 soldater er sendt på gaden for at sikre valget.

Lørdag hævdede myndighederne, at flere planlagte angreb på udvalgte valgsteder i hovedstaden Bamako var afværget.

Flere valgsteder blev dog lukket i den centrale del af landet igen.

I landsbyen Kiname i den nordlige del af landet blev valghandlingerne aflyst, efter bevæbnede mænd stormede et valgsted og løb med al stemmeudstyret, som senere blev brændt af.

Ved første runde fik Cissé 18 procent af stemmerne, mens Keita fik 42 procent.

Begge er gået til valg på at forbedre landets økonomi og fortsætte kampen mod islamistiske ekstremister.

Også andre lande deltager i kampen mod jihadisterne i Mali. FN har en styrke på 15.000 fredsbevarende soldater, mens Frankrig har 4500 soldater i landet.