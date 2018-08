Milits dræbte syv i ebolaramt område i DRCongo

Syv mennesker er natten til lørdag blevet dræbt, da en milits i DRCongo stormede en mindre by omkring 40 kilometer fra byen Beni. Her forsøger sundhedsmyndigheder at få kontrol med et udbrud af ebola i området.

DRCongo har tidligere nedkæmpet udbrud af ebola. Men Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udtrykt bekymring over, at det denne gang skal foregå i en krigszone.

Nattens angreb af blev udført af militsen Allied Democratic Forces. Det er en af flere parter i en kompliceret etnisk konflikt i det østlige DRCongo og nabolandet Rwanda.

En embedsmand, Donat Kbwana, fortæller, at indbyggerne i den lille by, som i nat blev angrebet, flygtede, da militsen stormede byen.

Dermed er de spredt for alle vinde. Det komplicerer arbejdet for sundhedspersonalet. De skal gennemgå området for at forsøge at identificere smittede med ebola.

I alt er 11 mennesker døde som følge af ebola i området. 48 personer har vist symptomer, der kunne tyde på ebolasmitte. 21 er bekræftet smittet med ebola. Omkring 1000 personer i området bliver overvåget af frygt for smitte.

Angrebet er et eksempel på de svære arbejdsvilkår for det personale i området, som skal inddæmme udbruddet.

Der er omkring en million mennesker på flugt fra en række forskellige væbnede grupper. Grupperne bekriger hinanden uagtet af ebolaudbrud eller ej.

Angrebet tidligt lørdag kom, samtidig med at WHO's generaldirektør er på besøg i området for at inspicere kampen mod ebolaudbruddet.

DRCongos hær oplyser, at den har sendt flere folk til regionen. Også FN-styrker i landet forsøger at sikre arbejdet med at inddæmme ebolaudbruddet.

Udbruddet er det tiende i DRCongo. Ebola-virusset er navngivet efter en flod i landet.