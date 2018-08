Opposition i Zimbabwe starter retssag om valgsvindel

Oppositionen i Zimbabwe har fredag formelt afleveret sin klage over valgsvindel ved valget 30. juli til en domstol. Det oplyser lederen af partiet MDC, Nelson Chamisa, på Twitter.

- Vores juridiske hold har succesfuldt afleveret vores søgsmål til retten. Vi har en god sag og et godt formål.

Valget, der var det første i landets historie uden den tidligere præsident Robert Mugabe på stemmesedlen, blev erklæret som en sejr for den siddende Emmerson Mnangagwa.

Mnangagwa, der kaldes "krokodillen", var vicepræsident under Mugabe, indtil Mugabe forsøgte at skaffe sig af med ham politisk. Den afskedsbegæring vendte dog som en boomerang, og Mnangagwa væltede i stedet Mugabe.

Landets valgkommission erklærede, at Mnangagwa vandt valget med 50,8 procent af stemmerne, hvilket akkurat var nok til at præsidenten vandt uden at skulle ud i en anden valgrunde.

Oppositionen hævdede omgående, at der var foregået valgsvindel.

- Vi vil fremlægge vores egne beviser, skrev Chamisa på Twitter 3. august.

Det tyske nyhedsbureau dpa har citeret Chamisa for, at han mener, at hans parti fik 56 procent af stemmerne, samt at valget var "bedragerisk, ulovligt og illegitimt".

Udenlandske valgobservatører herunder observatører fra EU har fremlagt deres vurderinger af valghandlingerne.

Her lyder vurderingen, at valget har været frit men uretfærdigt med henvisning til den kontrol, som præsidentens parti har haft over lokale myndigheder, medier og sikkerhedsstyrker.

Ifølge dpa har både Human Rights Watch og flere vestlige regeringen også udtrykt bekymring for, at oppositionen er blevet urimeligt forfulgt efter valget.

Anonyme analytikere fortæller nyhedsbureauet AFP, at sagen om valgsvindel har dårlige chancer for at få succes, fordi domstolene har sympati for præsidentens parti.

I første omgang er det dog lykkedes at udskyde indsættelsen af Mnangagwa som præsident som resultat af valget.