Flere er døde i nyt ebolaudbrud i DRCongo

Den Demokratiske Republik Congo har bekræftet 13 nye tilfælde af ebola i det seneste udbrud, der har ramt landet.

Af dem ved man med sikkerhed, at tre er døde af den frygtede sygdom. Det oplyser landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AP.

Ebola-udbrud i DRCongo spreder sig

Men ministeriet mistænker, at hele 33 dødsfald i den ramte region kan skyldes ebola, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De formodede tilfælde er opdaget i både den nordlige Kivu-provins og i naboprovinsen Ituri.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at det nye udbrud kan blive vanskeligere at nedkæmpe end det, som DRCongo for få uger siden erklærede overstået.

Overblik: Hvordan smitter ebolavirus?

Årsagen er, at det område hvor udbruddet er konstateret, er præget af konflikt. Flere væbnede grupper er aktive i regionen.

Udbruddet er konstateret tæt på byen Beni og grænserne mod Uganda og Rwanda. Det gør det ligeledes vanskeligere at begrænse smitten.

Dansker var udsendt: Ebolasyge og sygeplejersker udstødes

Det seneste udbrud, der fandt sted i det vestlige DRCongo og blev erklæret slut for få uger siden, kostede også 33 mennesker livet.

Ebola smitter gennem kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, herunder også dem, der er døde af sygdommen.