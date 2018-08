Opposition i Zimbabwe lover beviser for valgsnyd

Lederen af Zimbabwes opposition, Nelson Chamisa, lover på Twitter, at han og hans parti har beviser for valgfusk ved det netop afholdte præsidentvalg, som præsident Mnangagwa ifølge landets valgkommission har vundet.

- Politiet har spærret vores partis hovedkvarter af og beslaglagt vores computere i håb om at fjerne vores beviser. Gudskelov har vi backups, skriver han på Twitter.

- Vi vil fremlægge vores egne beviser.

Oppositionen har ifølge Chamisa og en talsmand fra hans parti ikke fået lov at bekræfte valgresultaterne, før de blev offentliggjort.

Zimbabwes opposition nægter at anerkende valgnederlag

- Det er ærgerligt, at valgkommissionen har offentliggjort uverificerede resultater. Valgkommissionen har nægtet vores valgoperatører adgang til de resultater, der blev offentliggjort, skriver Chamisa på Twitter:

- Valgkommissionen må fremlægge ordentlige og verificerede resultater, som er godkendt af alle partier. Niveauet af uigennemsigtighed, mangel på sandhed, moralsk råddenskab og underskud på værdier er forbløffende.

Til en Twitter-bruger, der spørger, om Chamisa havde ventet et andet udfald, svarer han:

- Jeg troede, at viljens styrke ville overkomme styrkens vilje.

Chamisas parti, Movement for Democratic Change (MDC), har oplyst, at man vil anfægte valgresultatet ved en domstol.

Ifølge landets valgkommission fik den 75-årige præsident, Emmerson Mnangagwa, 50,8 procent af stemmerne. Nelson Chamisa fik 44,3 procent.

FAKTA: Vinderen af Zimbabwes valg fik 2.460.463 stemmer

Mnangagwa selv skriver på Twitter, at han er ydmyg over at være blevet valgt og opfordrer til samling.

Præsidenten i nabolandet Sydafrika, Cyril Ramaphosa, beder alle politiske ledere og befolkningen i Zimbabwe om at acceptere valgets resultat, skriver nyhedsbureauet Reuters.