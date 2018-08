Zimbabwe-kender: Rodet valgforløb skaber dyb mistillid

Den langstrakte proces omkring valget i Zimbabwe gør ikke noget godt for et samfund, der i forvejen er præget af dybe kløfter mellem store samfundsgrupper og magthaverne.

Det mener journalist Peter Tygesen, der i mange år har beskæftiget sig med afrikanske forhold.

- Der er allerede nu stor mistillid mellem magthavere og mange meget store grupper i befolkningen. Det er ikke blevet forbedret af den her proces, siger han.

Valget står mellem oppositionslederen fra MDC-partiet, Nelson Chamisa, og præsident Emmerson Mnangagwa fra Zanu-PF.

Det var ventet, at valgkommissionen onsdag ville præsentere resultatet af mandagens præsidentvalg.

Men det blev pludselig udskudt.

Efterfølgende krævede uroligheder onsdag mindst seks menneskeliv, og politi og soldater har patruljeret i gaderne i hovedstaden Harare.

- Det er ikke godt for kommissionens troværdighed, at der går så lang tid. Det er det, der er hele essensen, siger Peter Tygesen.

I befolkningen var der ellers en del forhåbninger til det første valg, siden landets mangeårige leder, den nu 94-årige Robert Mugabe, sidste år blev tvunget fra magten af militæret.

- Alle havde håbet, at det ville blive en tillidsskabende proces. Men det kan vi nok godt sige allerede nu, at det har det ikke været, siger Afrika-kenderen.

- På den måde har det gravet grøfterne dybere. Der er allerede nu mange, som er meget, meget skuffede, og som er blevet bekræftet i, at man ikke kan stole på myndighederne.

Det skyldes landets mildest talt brogede historiske forhold til demokrati og valg.

- Sporene skræmmer. I 2008 var der ingen tvivl om, at oppositionen vandt præsidentvalget. Så brugte valgkommissionen 40 dage på at offentliggøre valgresultatet. Resultatet var, at oppositionen lige akkurat ikke havde fået 50 procent, sådan at der skulle være en anden valgrunde, siger han.

- Oppositionen mente, at man brugte tiden dels til at svindle og dels til at forberede, hvordan man skulle slå oppositionen i anden runde. Det er den slags spor, der gør, at folk i Zimbabwe er virkeligt ophidsede over, at der går så lang tid, fortsætter Peter Tygesen.

Selve valgdagen mandag forløb i store træk fredeligt.

Om det er på sin plads at håbe på mere demokratiske tider i Zimbabwe, er for tidligt at spå om, mener Peter Tygesen.

Der er dog enkelte positive tegn.

- Præsident Emmerson Mnangagwa har allerede sørget for, at der er mere frit i landet, end der har været i mange år. Oppositionen har haft mulighed for at føre mere valgkamp end tidligere.

- Så på den måde har han allerede rakt hånden gevaldigt meget frem, siger Peter Tygesen.