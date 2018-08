Zimbabwes politi afspærrer oppositionens hovedkvarter

Politiet i Zimbabwe har torsdag eftermiddag afspærret oppositionspartiet MDC's hovedkvarter i hovedstaden, Harare.

Det oplyser partiets generalsekretær, Douglas Mwonzora, til nyhedsbureauet Reuters.

27 af partiets ansatte, som var i færd med at bære vælgerlister ud, er spærret inde i bygningen, tilføjer han.

Tre er dræbt under valguro i Zimbabwe

Der var ikke umiddelbart flere oplysninger.

Onsdag kom det til uroligheder i Harare, hvor vrede tilhængere af oppositionen gik på gaden og demonstrerede.

De beskylder regeringspartiet, Zanu-PF, for at fuske med resultatet af præsidentvalget.

Dansker i Zimbabwe: Stemningen har ændret sig dramatisk

Zimbabwe venter i spænding på at høre, hvem der skal være landets næste præsident. Den siddende præsident, 75-årige Emmerson Mnangagwa fra Zanu-PF, udfordres af 40-årige Nelson Chamisa fra MDC.

Chamisa har allerede udråbt sig til sejrherre. Men samtidig har Mnangagwa hævdet, at han kan blive siddende på posten.

Mnangagwa siger torsdag ifølge nyhedsbureauet AP, at hans regering har været i kontakt med Chamisa i et forsøg på at dæmpe spændingerne.

Onsdag beskyldte præsidenten oppositionen for at have opildnet til de uroligheder, der kostede tre mennesker livet.

Resultatet af parlamentsvalget foreligger allerede. Det viser, at Zanu-PF har fået omkring to tredjedele af stemmerne.