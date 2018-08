Overblik: Hvordan smitter ebolavirus?

En tidligere præst blev bestilt til at slå Arkadij Babtjenko ihjel. Han måtte spille død, indtil han nåede lighuset.

De involverede i et falsk mord på en russisk journalist:

Bilister, der uberettiget opholder sig i nødsporene på motorvejene, er ikke bare til fare for dem selv, men også deres medtrafikanter, påpeges det.

Et opgør mod kvindeundertrykkelse har politikerne kaldt burkaforbuddet, som trådte i kraft onsdag. Flere hundrede demonstranter protesterede onsdag mod loven, der på gaderne i Aarhus og København blev kaldt diskriminerende og undertrykkende

Naturvejleder giver sine råd til, hvordan du kan undgå at få nærkontakt med de stribede insekter.

Borgerkrig og ebola er ved at danne en uhyggelig cocktail i DRCongo. WHO er på vej til området.

Skattejæger Steen Bechmann Jacobsen vil som chef for Skattestyrelsens afdeling for Særlig Kontrol ikke kun gå efter de danskere, der ved hjælp af skattely har snydt i skat. Også de rådgivere, der hjælper til med skatteunddragelsen, kommer i hans søgelys.

Myndigheder har sat hurtigt ind over for ebolaudbrud i DRCongo, der har kostet mindst 33 liv på tre måneder.

En mand har fået ebola i en by med 1,2 mio. indbyggere i DR Congo, og 8.000 vacciner skal nu for første gang i brug.

Kilde: Center for Biosikring- og Beredskab og Ritzau

Her følger en række fakta om ebolavirus:

Virusset har dræbt 20 mennesker denne gang, og myndighederne kender til yderligere fire tilfælde. Udbruddet kommer, kort efter landets myndigheder har nedkæmpet et andet mindre udbrud, hvor 30 mistede livet.

I DRCongo kæmper myndigheder for anden gang på kort tid med et udbrud af virusset ebola. Denne gang er det sket nær byen Mangina.

I DR Congo er et nyt udbrud af ebola konstateret. Indtil videre er 20 døde.

Det kan påvirke dem til selv at drikke mere.

