En er dræbt under uro mens Zimbabwe afventer valgresultat

Analyse: De trykkede hånd og iscenesatte sig selv som politiske outsidere. Mødet mellem Trump og Italiens premierminister blev opførslen i endnu et akt i dramaet om en ny verdensorden.

Først var det konger og kejsere, siden kom Hitlers marskal og endelig DDR’s kommunistiske leder. I dag synes jagten afløst af golf som adspredelse for magtens mænd.

Vejret vil nærmest gå amok i fremtiden med især flere perioder med ekstrem varme. Det kan blive en gigantisk udfordring for landbruget.

»Aftalt spil er ikke ulovligt, men det er lige meget, for der var intet samarbejde,« siger Trump.

Trump opfordrer minister til at stoppe Rusland-undersøgelse:

For første gang i flere årtier var Robert Mugabe ikke på stemmesedlerne, da der mandag var valg i Zimbabwe.

Desto længere det tager at fremlægge resultatet, desto større skade vil det gøre på troværdigheden

- Det er vigtigt, at resultaterne er troværdige og gennemskuelige med en detaljeret gennemgang fra valgsted til valgsted, skriver observatørerne i deres udtalelse.

Derudover undrer observatørerne sig over, hvorfor det tager så lang tid at fremlægge resultaterne.

En af klagerne er rettet mod valgkommissionen. EU-observatørerne mener, at valgkommissionen til tider er "ensidig" til fordel for regeringen.

EU's valgobservatører sagde tidligere på dagen, at der havde været nogle problemer med valget.

Kommissionen oplyser onsdag eftermiddag at man først i løbet af torsdagen vil offentliggøre resultatet af præsidentvalget.

Valgkommissionen oplyste tidligere onsdag, at det regerende parti, Zanu-PF, har vundet parlamentsvalget.

- Vi har fået flest stemmer. Ingen former for manipulation med resultatet kan omgøre jeres vilje, skriver MDC's leder og præsidentkandidat, Nelson Chamisa, på Twitter.

Demonstranterne støtter oppositionspartiet MDC og beskylder regeringen for at være i gang med snyde med resultatet af mandages parlaments- og præsidentvalg. Det er første valg, siden landets mangeårige autoritære leder Robert Mugabe blev afsat.

En fotograf fra AFP bekræfter, at én mand dræbt af skud. Han er død efter at være ramt i maven.

Nyhedsbureauet AFP's korrespondent på stedet fortæller, at der bliver skudt i retning af demonstranterne, mens en helikopter fra hæren svæver over stedet.

Flere forskere argumenterer for, at ekstremt forarbejdet mad er skyld i fedme, diabetes og andre metabolisk relaterede sygdomme.

