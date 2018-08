Trods fremskridt: EU-observatører kritiserer valg i Zimbabwe

Mandagens valg i Zimbabwe var både fredeligt og et klart fremskridt for Zimbabwes politiske udvikling. Men der er stadig for mange problemer, mener EU's valgobservatører i landet.

Det fortalte de på et pressemøde onsdag, hvor de også fremlagde deres anker.

En af klagerne var over den valgkommission, som skulle meddele resultatet onsdag. EU-observatørerne mener, at valgkommissionen til tider er "ensidigt" til fordel for regeringen.

Derudover undrer observatørerne sig over, hvorfor det tager så lang tid at fremlægge resultaterne.

- Det er vigtigt, at resultaterne er troværdige og gennemskuelige med en detaljeret gennemgang fra valgsted til valgsted, skriver observatørerne i deres udtalelse.

Desto længere det tager at fremlægge resultatet, desto større skade vil det gøre på troværdigheden, mener observatørerne.

EU-observatørerne var også bekendt med episoder af forsøg på at skræmme vælgere til at stemme på en bestemt måde. De fandt også, at medierne favoriserede regeringen.

Det var ventet, at valgkommissionen ville præsentere resultatet af præsidentvalget onsdag. Men det blev pludselig udskudt. Valgkommissionen forklarer forsinkelsen med, at ingen de 23 præsidentkandidater alle mangler at underskrive en formular.

Ude foran hotellet, hvor kommissionen afholdt sit pressemøde, stod støtter fra oppositionen. Ifølge et øjenvidne var omkring 100 personer samlet.

Med tilråb som "I kan ikke stjæle vores valg" og "dette er en militærregering" gjorde de deres utilfredshed med regeringen og valget tydelig.

Til gengæld blev det fulde resultat af parlamentsvalget fremlagt. Heraf fremgik det, at regeringspartiet Zanu-PF har vundet to tredjedeles flertal i parlamentet. Det betyder, at partiet kan ændre i landets forfatning.