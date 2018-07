Myndigheder i Algeriet efterlod i sidste uge op mod 600 migranter fra flere steder i Afrika på grænsen til Niger med stort set intet mad eller drikke.

Herfra gik migranterne 50 kilometer i ørkenen, før de blev reddet.

Det oplyser en unavngiven embedsmand fra det nordlige Niger til nyhedsbureauet AFP.

- For tre dage siden ankom den første bølge med 180 migranter fra Algeriet til byen Agadez. Herefter ankom yderligere 400 migranter, siger embedsmanden.

Embedsmanden oplyser, at der både var kvinder og børn blandt migranterne, som blev "forladt" under "de sædvanlige forfærdelige forhold nær grænsen til Niger".

Lederen af Den Internationale Organisation for Migration, Giuseppe Loprete, skriver på Twitter, at 391 af migranterne var fra 16 forskellige lande.

Agadez ligger i den del af Niger, der udgøres af Sahara-ørkenen. Migranter i tusindvis har de seneste år passeret byen på deres vej videre til Europa.

I løbet af de sidste 15 måneder har Algeriet efterladt over 13.000 udviste migranter i Sahara.

Både børn og gravide kvinder er blevet efterladt i den enorme ørken uden vand og mad. Nogle er blevet tvunget til at gå i den nådesløse sol, til de er faldet døde om, skriver nyhedsbureauet AP.

De udviste migranter er gået samlet i grupper med hundredvis af mennesker i ørkenen, hvor temperaturen er op til 48 grader.

De fleste er gået mod Niger. De heldige kan nå deres mål ved at passere gennem et 15 kilometer bredt ingenmandsland, hvor de relativt hurtigt kan nå frem til grænselandsbyen Assamaka.

Andre går i dagevis, indtil de bliver fundet og reddet af en FN-patrulje. Et ukendt antal forsvinder i ørkenen.

Algeriets masseudvisninger er taget til siden oktober 2017, da EU lagde et øget pres på nordafrikanske lande for at få dem til at gribe ind og stoppe i hvert fald en del af migranttilstrømningen til det europæiske kontinent.

En talsperson for EU-Kommissionen sagde i juni, at EU kender til Algeriets handlinger.

Den Internationale Organisation for Migration, IOM, har anslået, at for hver migrant, som er død på Middelhavet, er der måske omkommet to i ørkenen - det er potentielt op mod 30.000 siden 2014.