Otte udrydningstruede sorte næsehorn døde under en flere hundrede kilometer lang transport til en ny nationalpark tværs gennem Kenya. De sorte næsehorn blev flyttet fra Nairobi og Lake Nakuru Nationalpark sidste måned.

Dyr bliver ofte bedøvet inden en sådan flytning, og det var også dér, man i første omgang mistænkte, der var sket en alvorlig fejltagelse, da det er ekstremt usædvanligt at miste så mange dyr under transport.

Det tyder nu på, at næsehornene i stedet døde på grund af saltforgiftning, og kenyanske myndigheder vil nu efterforske, om det er personalet, der har forsømt deres ansvar.

Kenyas minister for turisme, Najib Balala, skrev fredag på Twitter, at han har valgt at suspendere alle fremtidige transporter af næsehorn, til man er kommet til bunds i sagen.

Organisationen Save The Rhino skriver, at de otte næsehorns død underminerer mange års kamp for at bevare den truede dyreart.

The deaths of 8 Critically Endangered black rhinos during a failed translocation effort in Kenya undermines many years of conservation efforts, experts say https://t.co/7J3Q6SKLjo (& why wasn't this animal blindfolded while in the crate?) pic.twitter.com/njRu72QixV— Save the Rhino (@savetherhino) 14. juli 2018

Save The Rhino estimerer, at der er ca. 5.500 sorte næsehorn tilbage på verdensplan. Alle lever i Afrika, heraf er ca. 750 i Kenya.