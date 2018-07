For første gang i 20 år kan man ringe fra Eritrea til Etiopien

Lederne af de to rivaliserende lande Etiopien og Eritrea har indgået en omfattende formel aftale om at genoptage flyvninger, åbne ambassader og anlægge fælles havne.

Etiopiens premierminister, den 42-årige Abiy Ahmed, og Eritreas præsident, den 72-årige Isaias Afwerki, underskrev aftalerne i Eritreas hovedstad, Asmara.

Også telefonforbindelser mellem de to lande er oprettet for første gang i to årtier. Indbyggere fortalte begejstret om, at de for første gang i 20 år havde talt med familiemedlemmer.

Eritrea opnåede uafhængighed af Etiopien i 1993 efter en lang oprørskrig.

Etiopien og Eritrea havde ingen diplomatiske relationer, efter at kampe brød ud igen i 1998. Abiy selv kæmpede i krigen. De to lande har siden haft et yderst anspændt forhold.

Omkring 80.000 mennesker mistede livet i grænsekrigen. Militær har hidtil bevogtet områderne på begge sider af grænsen.

Etiopien er Afrikas mest folkerige land efter Nigeria. Det har en af verdens mest tillukkede økonomier.

Eritrea bliver kritiseret for at have meget skrappe love om militær værnepligt. Mange flygter fra landet til EU, Israel eller afrikanske lande.

- Begivenhederne i disse dage mellem Etiopien og Eritrea er som Berlinmurens fald. Kun forstærket 1000 gange. Der var kun fysiske grænser mellem os. Vi har aldrig været adskilt i ånden, skriver en indbygger i Eritrea, Samson Haileyesus, på Facebook.

Etiopiens reformorienterede premierminister, den 42-årige Abiy Ahmed, ankom til Eritreas hovedstad, Asmara, og det statslige tv sendte direkte fra hans landing, hvor han blev mødt af landets præsident, Isaias Afwerki.

Det er omkring en måned siden, at Abiy overraskende fuldt og helt accepterede en fredsaftale, som bilægger en to år lang grænsekrig mellem de to lande.

Abiy Ahmed, der kom til magten i april, meddelte, at Etiopien vil trække sig fra flere omstridte områder, heriblandt Badme, som både Etiopien og Eritrea hidtil har gjort krav på./ritzau/Reuters