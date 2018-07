Mindst ni dræbt ved angreb på ministerium i Mogadishu

Mindst ni blev dræbt ved et angreb lørdag på Somalias indenrigsministerium. Sikkerhedsstyrker dræbte efterfølgende de tre angribere under en to timer lang skudveksling i bygningen.

Militante fra den ekstremistiske gruppe al-Shabab siger, at de udførte angrebet.

En del embedsmænd blev fanget i bygningen under den lange skudveksling. Nogle ansatte blev dræbt eller såret, da de hoppede ud ad vinduerne for at slippe væk.

- Mere end 10 personer blev såret, og antallet af dræbte kan stige, siger oberst Ahmed Mohamed.

Angrebet begyndte tidligt på dagen med udløsningen af en selvmordsbombe.

Den islamiske al-Shabab-milits, som en arm af al-Qaeda, slår ofte til i Somalia. Gruppen fik skylden for en lastbilbombe i oktober, som dræbte over 500 mennesker. Angrebet var det blodigste i landets historie.

Regeringen varslede en optrappet offensiv mod gruppen efter denne massakre, hvor bomben ifølge sikkerhedstjenesten vejede mellem 600 og 800 kilo. To timer senere eksploderede endnu en bombe i distriktet Medina.

Kenya har længe kæmpet mod det al-Qaeda-inspirerede Shebab i Somalia.