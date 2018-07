Tidligere Chelsea-stjerne har betalt løsesum for kidnappet far

Den tidligere Chelsea-spiller John Obi Mikel har betalt en løsesum for sin far, som har været kidnappet.

Det oplyser nigeriansk politi ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Faren til midtbanespilleren, som har en fortid i norske Lyn og nu spiller i kinesisk fodbold, blev kidnappet i forrige uge.

Michael Obi, som faren hedder, blev truet med pistol, da han blev kidnappet i byen Enugu.

31-årige John Obi Mikel, der er landsholdsanfører for Nigeria, hørte om kidnapningen kort før sit holds skæbnekamp mod Argentina i gruppespillet ved VM.

- Jeg spillede, mens banditterne havde min far. Jeg måtte bare prøve at undertrykke chokket, siger spilleren til avisen The Guardian.

John Obi Mikel tilføjer, at han ikke måtte fortælle nogen om, at faren var blevet kidnappet.

Sammenlagt har John Obi Mikel betalt 10 millioner naira - svarende til knap 200.000 kroner - i løsesum for at få sin far fri.

John Obi Mikel spillede hele opgøret, da Nigeria tabte 1-2 til Argentina og dermed ikke gik videre til ottendedelsfinalen.

Ifølge det lokale politi kom faren ikke noget til, mens han var kidnappet. Men han var tvunget til at gå barfodet rundt i fem kilometer i kraftig regn.

Ingen er pågrebet i sagen, men nigeriansk politi oplyser, at de er på sporet af kidnapperne.

Det er ikke første gang, at John Obi Mikels far er blevet kidnappet. Det skete også i 2011 i byen Jos.

Kidnapning af prominente personer og deres familiemedlemmer forekommer jævnligt i dele af landet. Som regel bliver de løsladt, når der er betalt løsesum.

Fra 2006 til 2017 spillede John Obi Mikel i Chelsea.