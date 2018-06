Våbenhvile i Sydsudan kan afslutte årelang borgerkrig

Krigsførende ledere i Sydsudan har onsdag underskrevet en fredsaftale i Khartoum. En våbenhvile træder i kraft inden for 72 timer, oplyser Sudans udenrigsminister.

Sydsudans præsident, Salva Kiir, og hans ærkefjende, Riek Machar, enedes om at indgå en "permanent våbenhvile", hvilket styrker håbet om, at den altødelæggende borgerkrig i deres land kan blive bragt til en afslutning.

- Alle parter er enige om at indgå en permanent våbenhvile, som træder i kraft 72 timer efter underskrivelsen, siger Sudans udenrigsminister, Al-Dierdiry Ahmed, efter fredsforhandlinger i Sudans hovedstad, Khartoum.

Kiir og Machar underskrev aftalen i overværelse af Sudans præsident, Omar al-Bashir.

Tidligere er en række våbenhvileaftaler blevet brudt, men de krigende parterer er under pres for at indgå en aftale, hvis de vil undgå FN-sanktioner.

Borgerkrig har plaget Sydsudan siden slutningen af 2013. Krigen har kostet titusindvis af mennesker livet og fordrevet fire millioner fra deres hjem.

Krigen begyndte i december 2013. Årsagen var politisk uoverensstemmelse mellem præsident Salva Kiir og den tidligere vicepræsident Riek Machar. Præsidenten anklagede blandt andet Riek Machar for at ville begå et kup mod ham.

Sydsudan blev selvstændigt fra Sudan i 2011 og er således verdens yngste nation.