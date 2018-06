Optrappet landbrugskonflikt har kostet over 200 livet i Nigeria

Over 200 mennesker er blevet dræbt i Nigeria i weekenden under voldelige angreb på landbrugssamfund i den centrale del af landet.

Det oplyser en delstatsguvernør, som siger, at formodede kvægholdere står bag angrebene.

Guvernør Simon Lalong siger efter et møde med præsident Muhammadu Buhari, at kampe har ført til "et smerteligt tab af over 200 mennesker".

Ifølge politiet har nomader, der strejfer om med deres kvæg, dræbt 86 mennesker, mens kilder i de angrebne landsbyer siger, at over 100 blev dræbt.

Volden er en optrapning af blodsudgydelser i Nigerias såkaldte "Mellembælte".

Volden er dels et udslag af stridigheder om græsningsarealer i områder, hvor der bliver dyrket afgrøder, dels et udslag af spændinger mellem Nigerias muslimske og kristne samfund.

Guvernør Lalong giver udtryk for, at "kriminelle elementer" under dække af de eksisterende spændinger udfører kvægtyverier, røverier, illegalt våbensalg og andre former for kriminalitet.

Buhari kom til magten i 2015 på et løfte om at skabe bedre sikkerhed i landet, navnligt ved at nedkæmpe de ekstremt voldelige islamister i Boko Haram, der har dræbt mindst 20.000 mennesker siden 2009.

Men den nye optrappede vold mellem nomader og agerbrugsdyrkere har skabt nye problemer for myndighederne. Iagttagere siger, at de nye kampe kan komme til at overskygge problemerne med islamisterne i den nordøstlige del af landet.

Parlamentarikere truede tidligere i denne måned Buhari med en rigsretssag, fordi hans sikkerhedschefer havde gjort alt for lidt i forhold til de voldelige grupper.

Den 75-årige Buhari afviser beskyldninger om, at han ikke gør nok, fordi han tilhører samme etniske Fulani-gruppe som nomaderne og muslimerne.

Nigeria er Afrikas folkerigeste land med over 186 millioner indbyggere. Der er omtrent lige så mange kristne, som der er muslimer.