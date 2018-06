Efter vold mellem kristne og muslimer er 86 dræbt i Nigeria

86 personer er fundet dræbt i Nigeria efter voldelige sammenstød natten til søndag, oplyser politiet i det afrikanske land.

Det står søndag aften ikke helt klart, hvad der er sket.

Politikommissær Undie Adie i delstaten Plateau siger, at man har fundet "86 dræbte i alt" i området Barikin Ladi efter dage med vold.

Identiteten på de dræbte er endnu ikke blevet offentliggjort.

Ifølge politikommissæren er der også fundet seks sårede, mens flere end 50 huse er jævnet med jorden.

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, oplyser, at nogle "dybt ulykkelige drab på tværs af forskellige samfund og befolkningsgrupper" har fundet sted i Plateau.

Præsidenten siger samtidig, at politiet og militæret arbejder på at slutte de voldelige sammenstød.

Guvernør i Plateau Simon Bako Lalong annoncerede søndag udgangsforbud fra klokken seks søndag aften og 12 timer frem.

I en række opdateringer på Twitter skriver guvernøren, at han vågnede op til de "chokerende nyheder", og at der vil blive taget hånd om "den forfærdelige situation".

- Vi vil bede for, at Gud leder os gennem denne svære tid. Og vi vil gøre alt, der er menneskeligt muligt, for at stabilisere sikkerheden i vores stat hurtigst muligt, skriver guvernøren.

Dødelige sammenstød mellem muslimske hyrder og kristne landmænd er eskaleret i Afrikas mest tætbefolkede land.

Torsdag angreb det kristne berom-folk muslimske hyrder fra den etniske gruppe fulani.

Volden har rod i en længere strid om jord og ressourcer, som presser Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, før næste års valg.

Flere tusinde er dræbt de seneste årtier under voldelige sammenstød, der er knyttet til både etniske, religiøse og politiske uoverensstemmelser.

Sammenstødene har kostet flere menneskeliv end angreb begået af den militante gruppe Boko Haram.