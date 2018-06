Bombe skulle ramme regeringsleder - en er død og mange såret

En bombe i Addis Abeba spredte lørdag panik ved et massemøde for Etiopiens nye regeringschef, Abiy Ahmed.

En er dræbt og 132 såret, oplyser landets sundhedsminister, Amir Aman.

- Hvad der skete, er så sørgeligt. Men det vil aldrig bryde vores enhed, skriver han på Twitter.

Titusinder af mennesker var mødt op til demonstrationen i den etiopiske hovedstad.

Abiy havde lige afsluttet sin tale, da eksplosionen lød i hjertet af Addis Abeba.

Det fik folkemængden til at løbe frem mod scenen, mens premierministeren i hast blev kørt væk.

Lidt senere kommenterede han eksplosionen og kaldte det et "velplanlagt angreb".

- Til de, som prøver at splitte os, ønsker jeg at fortælle, at det er I ikke lykkedes med, siger han.

Han gav ikke nogen personer eller grupper skylden for eksplosionen.

- Premierministeren var målet, siger Seyoum Teshome, en af demonstrationens arrangører.

- En person forsøgte at kaste bomben mod scenen, hvor premierministeren sad, men han blev holdt tilbage af folkemængden, fortæller han.

Han siger, at tre mistænke er anholdt. Det drejer sig om to mænd og en kvinde.

Et øjenvidne fortæller, at gerningsmanden, der ville kaste bomben, bar en politiuniform

Siden Abiy blev premierminister i april, har han gennemført flere markante ændringer. Han har blandt andet løsladt fængslede kritikere af regeringen og åbnet op for økonomien.

Under hans forgænger var der store spændinger i landet, der er Afrikas næstmest folkerige. Der var i flere omgange undtagelsestilstand, internettet blev afbrudt flere gange, og tusindvis af mennesker blev fængslet.

Der har i et par år været store protester i provinsen Oromia med mange dræbte.

Oromo-folket er den største etniske minoritet i Etiopien. De udgør en tredjedel af Etiopiens 100 millioner indbyggere, men har længe klaget over at være marginaliseret.