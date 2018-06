Redningshold på vej til stedet: Vraget fra et forsvundet fly er blevet fundet i Kenya

I Kenya har man nu spottet vraget efter et mindre passagerfly, som forsvandt for to dage siden med 10 personer om bord. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en eftersøgningshelikopter, som har spottet flyvraget, der tilhører The FlySAX luftfartselvskab, tæt på byen Njabini på grænsen til bjergkæden ved Aberdare National Park.



Et redningshold fra Røde Kors er blevet sendt til stedet, hvor man har spottet flyvraget.



»Eftersøgningsholdet vil blive styrket i de næste par timer på trods af dårlige vejrforhold, som gør det svært at nå frem,« fortæller Paul Maringa, der er hovedsekretær i det kenyanske transportministerium, til Reuters.

Han fortæller endvidere, at flyvraget så medtaget ud, og at man ikke ønsker at spekulere i forhold til, om det er muligt at finde nogen overlevende.

Det savnede fly lettede byen Kitale tirsdag eftermiddag. Flyet blev opereret af East African Safari Express. Det forsvandt 80 minutter fra raderskærmen.

Kenya har i de sidste dage fået stærke regnskyl og tung tåge.