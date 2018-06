Afrikansk nationalpark lukker midlertidigt for turister efter dødelige overfald

Virunga Nationalpark, som ligger i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, holder lukket for turister resten af året.

Det skriver The Guardian.

Parken indstillede allerede sidste måned sine aktiviteter efter et overfald på en gruppe turister den 11. maj, hvor en ranger i parken mistede livet.

Her blev de to briter Robert Jesty og Bethan Davies ammen med deres congolesiske chauffør kidnappet af en bevæbnet gruppe og løsladt tre dage senere. Rangeren Rachel Makissa Baraka blev dræbt i forsøget på at beskytte dem.

WWF jubler efter ny optælling: Kritisk truet art er i fremgang

Parken skulle efter planen være genåbnet mandag i denne uge, men behovet for en grundig gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne får nu parken til at holde lågerne lukket året ud, skriver The Guardian.

Ifølge mediet er mindst 12 rangere de seneste 10 måneder blevet slået ihjel i sammenstød mellem militser og smuglere i Afrikas ældste nationalpark, der bl.a. huser verdens største bestand af den truede bjerggorilla og flere andre sjældne arter.

Tilbage i april blev seks rangere dræbt i det dødeligste overfald i parkens historie. I alt har over 180 mistet livet over en 20-årig periode, hvilket gør Virunga Nationalpark til et af verdens farligste bevaringsprojekter.

Hvad var det, der fik Ghita Nørby til at græde langt ude i junglen? Som folkekær skuespiller er Ghita Nørby udvalgt som ambassadør for de udryddelsestruede bjerggorillaer.

Parken er bl.a. truet af ulovlig træproduktion, smugling, krybskytteri og den såkaldte Mai Mai-gruppe, der er en af flere lokale militser, rapporterer The Guardian.

Nationalparken, som er Afrikas ældste, blev grundlagt i 1925. Parken har haft flere end 17.000 besøgende, siden den genåbnede for turister i 2014.

Den dækker et areal på 7.800 kvadratkilometer og blev i 1979 optaget på Unescos lidste over verdensarvområder i 1979.