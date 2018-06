Over 180 fanger flygter under angreb på fængsel i Nigeria

Flere end 180 fanger er på fri fod efter at være flygtet fra et fængsel i den nigerianske by Minna under et angreb på anlægget.

Det oplyser en minister samt en embedsmand fra fængselsmyndighederne mandag.

Bevæbnede mænd angreb fængslet, der ligger i den vestlige delstat Niger, søndag aften omkring klokken otte lokal tid. Angrebsmændene overmandede vagterne, således at de indsatte kunne flygte.

Nigerias indenrigsminister, general Abdulrahman Dabazzau, fortæller, at 30 indsatte blev fanget igen med det samme, mens det lykkedes mindst 180 andre at flygte.

Imens oplyser en embedsmand i fængselsvæsenet, at antallet af flygtede fanger kan være højere end det anslåede 180.

- Af de 219, som flygtede, er 30 anholdt igen, siger fængselstalsmand Rabiu Shuaib ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet AFP fortæller indenrigsminister Abdulrahman Dabazzau, at myndighederne efterfølgende har identificeret nogle huller i sikkerheden.

- Blandt andet var der ikke nok fængselsvagter på arbejde i går, siger han.

Fangeflugter forekommer jævnligt i det vestafrikanske land, som kæmper med sikkerhedsmæssige udfordringer, herunder bortførelser, voldelige sammenstød mellem landmænd og hyrder over græsningsarealer samt et oprør fra islamistiske militante.

I november 2014 sprængte en gruppe mænd væbnet med eksplosiver sig ind i et fængsel i byen Koton Karfe i delstaten Kogi. Her lykkedes det 132 indsatte at flygte.

I 2012 blev det samme fængsel angrebet af bevæbnede mænd, der befriede flere end 100 fanger. Islamister fra den militante gruppe Boko Haram tog skylden for angrebet.

Fængselsmyndighederne oplyser, at en undersøgelse er på vej for at fastslå omstændighederne omkring angrebet og flugten.

Præsident Muhammadu Buhari vandt valget i 2015 dels på løfter om at skabe sikkerhed i Nigeria. Han planlægger at gå efter en anden periode ved et valg, der er planlagt til at finde sted i februar næste år.