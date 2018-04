Over 100 personer døde efter flystyrt i Algeriet

Lokale medier i Algeriet skriver, at over 100 personer var om bord i et militærfly, der er styrtet ned nær lufthavnen i Boufarik ved hovedstaden Algier.

De mere end 100 ombordværende var militært personel. Ifølge nyhedsbureauet AP er over 100 personer omkommet i styrtet.

- Mere end 100 er omkommet. Hvor mange kan vi ikke præcist sige i øjeblikket, siger Mohammed Achour, cheftalsmand for beredskabsmyndighederne, til AP.

En militærkilde fortæller til nyhedsbureauet AFP, at flyet har plads til omkring 120 personer.

Den algeriske pressetjeneste skriver, at Iliouchine-flyet var på vej til Bechar i den sydvestlige del af Algeriet. Flyet styrtede ned ved en luftbase, kort efter at det var lettet.

Årsagen til flystyrtet kendes endnu ikke.

Boufarik ligger i det nordlige Algeriet nær Middelhavet - omkring 30 kilometer fra hovedstaden Algier.

Algerisk tv viste optagelser af det brændende flyvrag.

Hundredvis af ambulancer og et hav af brandbiler er ifølge AFP til stede, hvor flyet er styrtet.

Tilbage i februar 2014 omkom 77 personer, da et militærfly, som fløj med militært personel og deres familiemedlemmer, styrtede mellem byerne Tamanrasset og Constantine i Algeriet.

I juli 2014 styrtede et fly fra Air Algerie i det nordlige Mali. 116 personer omkom, deriblandt 54 franskmænd. Flyet var på vej fra Burkina Faso til Algier