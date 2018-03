Sisi står til 30 gange så mange stemmer som modkandidaten

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, fører - ikke overraskende - stort ved stemmeoptællingen efter det egyptiske præsidentvalg.

Sisi har foreløbig fået 21,5 millioner stemmer, mens hans modkandidat, Moussa Mustafa Moussa, har fået 721.000 stemmer.

Det viser de foreløbige valgresultater ifølge den statsejede avis Akhbar el-Youm.

Moussa var relativt ukendt i den egyptiske offentlighed, inden han i sidste øjeblik registrerede sig som kandidat ved Egyptens præsidentvalg. Han har åbent støttet Sisi og sagt, at han håber, at præsidenten bliver genvalgt.

Andre kandidater, der kunne have udgjort en større udfordring for den siddende præsident, blev enten anholdt eller formodes at være blevet presset til at trække sig.

Det er på forhånd ventet, at Sisi vil vinde stort. Spørgsmålet er, hvor mange af de omkring 60 millioner stemmeberettigede egyptere, der har begivet sig til valglokalerne.

Præsidentvalget blev holdt mandag til onsdag. En række politiske iagttagere har på forhånd betragtet det som en farce.

På valgets tredjedag udsendte Egyptens valgkommission endnu en opfordring til vælgerne om at afgive deres stemme.

Sisi, der har en god portion reel opbakning fra de egyptiske vælgere, håber på høj valgdeltagelse.

En del vælgere har imidlertid fortalt, at de har modtaget betaling eller anden form for belønning for at stemme, skriver Reuters.

De endelige resultater ventes klar mandag.