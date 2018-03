Mindst 16 ekstremister dræbt i Sinai

Under kampe i de seneste fire døgn har Egyptens militær dræbt mindst 16 jihadister i Sinai. Regeringsstyrkerne har i samme periode selv mistet en officer og en soldat under en operation rettet mod en gruppe tilhængere af Islamisk Stat (IS).

Det oplyser hæren i en pressemeddelelse.

Det egyptiske styre under præsident Abdel Fattah al-Sisi gav i november ordre til en udslettelse af IS i området inden for tre måneder.

Præsidenten udfærdigede sin ordre efter en massakre i november mod en sufimoské i det nordlige Sinai, som kostede 305 mennesker livet.

IS menes at have planlagt og udført massakren med deltagelse af mellem 25 og 30 personer med Islamisk Stat-flag.

Angriberne stillede sig an ved indgangen til moskéen og ved 12 vinduer, inden de åbnede ild. Øjenvidner har berettet, at der først var flere eksplosioner.

Sufisme er en gren af islam baseret på mysticisme. Sufimuslimer har ritualer, der ligger langt fra eksempelvis sunnisme, der er den mest udbredte gren.

Grupper, der støtter Islamisk Stat, har dræbt hundredvis af politifolk og soldater på Sinaihalvøen, ligesom de har dræbt kristne forskellige steder i Egypten.

Det egyptiske militær siger, at IS har forsøgt at flytte jihadister til Sinai fra Irak og Syrien, hvor Islamisk Sat har lidt mange militære nederlag.

Præsident al-Sisi står til at blive genvalgt ved Egyptens valg den 26. til 28. marts.