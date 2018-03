Day Zero udskudt: Cape Town har vand i hanerne resten af året

Indbyggerne i sydafrikanske Cape Town fik onsdag overbragt en glædelig nyhed af byens viceborgmester Ian Neilson.

Han kunne meddele dem, at der fortsat vil være vand i hanerne resten af året.

Den såkaldte Day Zero, altså fristen for, hvornår millionbyen forventes at løbe tør for vand, er nemlig udskudt. Men det sker dog med særlige forbehold.

»Under forudsætning af, at vi fortsætter vores nuværende vandbesparelse, kan Day Zero helt undgås i år,« sagde byens viceborgmester Ian Neilson, ifølge Independent.

Cape Town: "Day Zero" er udskudt til maj

På trods af, at vandreserverne fortsætter med at svinde ind, kommer udmeldingen, fordi Day Zero hidtil har stået til den 27. august, og den dato falder sammen med den normale nedbørsperiode for området.

Derfor mener viceborgmesteren, at det ikke længere er hensigtsmæssigt fastholde datoen uden også at tage højde for regnen.

Men det betyder dog ikke, at Day Zero er fuldstændig afblæst.

For hvis ikke der falder større nedbørsmængder, end hvad der har gjort de seneste par år, er der stadig en overhængende risiko for, at tørken rammer til millionbyen i begyndelsen af 2019.

Millionby mangler vand: »Vi er ikke på vej mod en krise, vi er dybt, dybt, dybt inde i en krise« Siden nytår har beboerne i millionbyen Cape Town været underlagt strenge restriktioner.

Byens indbyggere er flere gange blevet opfordret til at spare på vandet i husholdningen og blandt andet tage kortere bade. Hertil er der opfundet en to-minutters badesang.

Også flere barer og restauranter har taget opfordringen til sig og slukket for vandhanerne på toiletterne, ligesom nogle swimmingspools er blevet fyldt op med saltvand for at spare på de dyrebare dråber.

Hvis den skæbnesvangre dag indtræffer, betyder det, at de mange mennesker, der bor i Cape Town, fremover skal stå i kø for at hente en forudbestemt mængde vand ved 200 standere rundt omkring i byen.

Det ville i så fald være første gang nogensinde, at en millionby tørlægges på den måde.