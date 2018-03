Verdens sidste nordlige hvide han-næsehorn er i bedring

Få dage efter ansatte ved Ol Pejeta Conservancy i Kenya skrev i en pressemeddelelse, at det store nordige hvide næsehorns fremtid så mørk ud, er den 45-årige Sudan i bedring.

Det skriver BBC.

Sudan tilbragte sin mandag med et mudderbad i regnen. Her viste han tegn på at have det betydeligt bedre, end han havde haft det seneste stykke tid. Dyrepasserne tør dog stadig ikke håbe på, at han bliver helt rask igen. Der er tre levende næsehorn tilbage af den særlige art, og Sudan er den eneste han.

Der har været flere forsøg på at få Sudan til at parre sig med de to resterende hunner Fatu og Najin, men uden held. Der blev derefter lavet en profil på dating-appen Tinder i Sudans navn. Det var dog ikke for at hjælpe den grå han med at finde kærligheden, men i stedet for at skaffe penge til udvikling af reagensglasbehandling til næsehorn.

It’s been raining heavily on Ol Pejeta for the past couple of days and the weather certainly seems to have lifted Sudan’s spirits. He has been able to wallow in the mud - with the careful assistance of his caregivers – something that he seems to savour. pic.twitter.com/B0bhaIL7GN— Ol Pejeta (@OlPejeta) 6. marts 2018

BBC oplyser, at det aldrende næsehorn, hvis alder omregnes til ca. 90 år i næsehornsår, har lidt af inficerede liggesår i længere tid, da hans fremskredne alder så småt begyndte at påvirke hans mobilitet.

Reservatet der har passet Sudan og hans to kvindelige med-næsehorn siden 2009, har efterhånden accepteret, at han ikke kommer til at være hos dem meget længere. Næsehornene har siden deres ankomst til reservatet været under konstant overvågning for at beskytte dem fra krybskytter.

Foto: AP/Sunday Alamba

Sudan gik på pension fra at være potentielt avlsdyr for fire år siden. Man har dog stadig håb for den nordlige race. De to kvindelige næsehorn Najin og Fatu er nemlig meget yngre end Sudan, og der er derfor stadig mulighed for, at man inden for de næste par år gør fremskridt inden for reagensglasbehandling til næsehorn.